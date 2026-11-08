Trauer in Krakau (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Gestern hatte ein Mann auf dem Marktplatz der südpolnischen Touristenmetropole aus einem Auto heraus auf Passanten geschossen. Er wurde bei dem darauffolgenden Polizeieinsatz schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Polens Innenminister Kierwinski erklärte, der Mann sei offenbar von rechtsextremen Ideologien beeinflusst. In seinem Haus in einer Ortschaft 150 Kilometer nordöstlich von Krakau wurden drei weitere Leichen gefunden, bei denen es sich laut Polizei um seine Eltern und eine Schwester handelt.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.