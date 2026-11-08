Polen
Justiz bezeichnet Todesschüsse von Krakau als Terror

Die Staatsanwaltschaft in Polen stuft die tödlichen Schüsse auf dem Marktplatz von Krakau als terroristische Straftat ein. Ermittelt werde wegen der Tötung von sechs Personen sowie des versuchten Mordes an zahlreichen weiteren, teilte die Staatsanwaltschaft auf der Plattform X weiter mit.

    Das Foto zeigt Kerzen, die auf dem historischen Hauptmarktplatz von Krakau aufgestellt wurden, nachdem ein Mann am 7. November 2026 in der Altstadt der polnischen Stadt das Feuer eröffnet und mehrere Menschen getötet hatte.
    Trauer in Krakau (AFP / WOJTEK RADWANSKI)
    Gestern hatte ein Mann auf dem Marktplatz der südpolnischen Touristenmetropole aus einem Auto heraus auf Passanten geschossen. Er wurde bei dem darauffolgenden Polizeieinsatz schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Polens Innenminister Kierwinski erklärte, der Mann sei offenbar von rechtsextremen Ideologien beeinflusst. In seinem Haus in einer Ortschaft 150 Kilometer nordöstlich von Krakau wurden drei weitere Leichen gefunden, bei denen es sich laut Polizei um seine Eltern und eine Schwester handelt.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.