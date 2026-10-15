Hubig macht Druck

Bundesjustizministerin Hubig will den Mieterschutz verbessern. (Archivbild) (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die SPD-Politikerin sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", sie habe bereits im Frühjahr einen Gesetzentwurf vorgelegt, der sich eng am Koalitionsvertrag orientiere. Nun müsse man zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Die hohen Mieten belasteten immer mehr Menschen, sagte Hubig vor einem Treffen heute mit dem Deutschen Mieterbund und dem DGB. Viel zu viele Menschen seien inzwischen von Wohnarmut betroffen.

Der Vorschlag sieht unter anderem Änderungen bei Indexmieten, möblierten Wohnungen und Kurzzeitvermietungen vor. Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfes im Juli hatten Unions-Abgeordnete Lockerungen zugunsten der Vermieter gefordert.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.