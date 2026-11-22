Justizministerin Stefanie Hubig (Archivbild) (dpa / Fabian Sommer)

Hubig sagte der Zeitung, wer eine Frau töte, weil sie sich von ihm trennen wolle, der müsse als Mörder bestraft werden. Es gebe aber noch immer Fälle, in denen eine sogenannte Trennungstötung nicht als Mord gewertet werde, so die SPD-Politikerin.

Einen eigenen Straftatbestand "Femizid" lehnt die Justizministerin dagegen ab. Dieser habe aus ihrer Sicht keine Vorteile gegenüber den jetzigen Plänen, aber weitaus größere Nachteile. Der Gesetzentwurf befindet sich dem Bericht zufolge derzeit in der regierungsinternen Abstimmung.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.