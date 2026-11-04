Das Bundeskabinett beschließt verpflichtenen Standard für bundesweite Wohnsitzanmeldung. (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Damit entfalle für die Menschen der Gang zur Meldebehörde, teilte ein Sprecher mit. Bundesdigitalminister Wildberger bezeichnete das neue Verfahren als Durchbruch für die digitale Verwaltung. Die Onlineanmeldung des Wohnsitzes wurde von der Hamburger Senatsverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium entwickelt und bereits in vielen Kommunen eingeführt.

Die Website ist bereits online. Dort kann über eine Suchfunktion überprüft werden, ob der Service bereits für die eigene Adresse zur Verfügung steht. Voraussetzung ist ein Nutzerkonto wie die BundID mit Online-Ausweisfunktion.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.