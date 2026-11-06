Mehr als 20 US-Bundesstaaten haben die Todesstrafe ganz abgeschafft (Archivbild). (picture alliance / AP Photo / Pat Sullivan)

In einem Schreiben an die Bevölkerung des US-Bundesstaats erklärte Newsom, er sei der Überzeugung, dass eine vom Staat genehmigte Tötung nicht mit den Werten des US-Bundesstaates vereinbar sei. Amnesty International und andere Organisationen hatten ihn aufgefordert, vor Ende seiner Amtszeit Anfang Januar ein Zeichen gegen die Todesstrafe zu setzen. Die letzte Hinrichtung vollzog Kalifornien im Jahr 2006. Daher gilt die Ankündigung des demokratischen Gouverneurs als symbolisch.

Die Debatte um die Todesstrafe in den USA hatte sich zuletzt nach einer missglückten Hinrichtung in Tennessee verschärft. Eine verurteilte Mörderin überlebte dort Ende September zwei Versuche, sie mit der Giftspritze zu töten.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.