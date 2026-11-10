Google-Mitgründer Sergey Brin gehörte zu den finanzstarken Gegnern der Abstimmung. (Jordan Strauss / Invision / AP / dpa)

Die Abstimmung im Zuge der Kongresswahlen war von einem intensiven Wahlkampf begleitet worden. Die Gegner der Steuer sammelten rund zehnmal so viel Geld wie ihre Befürworter. Allein Google-Mitgründer Brin spendete mehr als 100 Millionen US-Dollar an eine Organisation, die sich gegen die Vorlage einsetzte. Die Kritiker warnten, die Abgabe könne wohlhabende Steuerzahler dazu bewegen, Kalifornien zu verlassen und damit die Einnahmen des Bundesstaates gefährden. Auch der kalifornische Gouverneur Newsom hatte sich gegen die geplante Steuer ausgesprochen.

Die Abstimmung galt als wichtiger Test für die Forderung, sehr vermögende Menschen in den USA stärker zu besteuern.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.