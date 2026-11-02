Beratungen in Brüssel

Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Kaja Kallas und der britische Verteidigungsminister Wes Streeting in Brüssel (Virginia Mayo/AP/dpa)

So weit sei man noch nicht, sagte die EU-Außenbeauftragte Kallas bei einem Treffen mit dem britischen Verteidigungsminister Streeting in Brüssel. Es gebe in der Europäischen Union viele vom Brexit traumatisierte Menschen. Daher würden Verhandlungen über einen Wiedereintritt schwierig sein. Streeting betonte, man könne nicht einfach die EU verlassen und dann den Schalter wieder umlegen.

Die britische Regierung unter Premierminister Burnham bemüht sich zehn Jahre nach dem Referendum zum Austritt um engere Beziehungen zu Brüssel. Burnham selbst schloss einen Wiedereintritt seines Landes als "eine Option" nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.