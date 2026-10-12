Europäische Küsten

Die französische Marine überprüft einen Öltanker aus Russland. (AFP / HANDOUT)

Die Schiffe seien ökologische Zeitbomben, da sie oft alt, schlecht gewartet und unzureichend versichert seien, sagte Kallas den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die ⁠Flotte ⁠diene zudem der Finanzierung ⁠des russischen Krieges gegen die Ukraine und sei ⁠in der Vergangenheit als Ausgangspunkt ⁠für hybride Angriffe genutzt worden.

Die ‌Europäische Union hat Kallas zufolge in den vergangenen Monaten ​sechs Inspektionen vorgenommen. Jeder dieser Einsätze an Bord koste Russland Zeit und Geld, erklärte sie. Afrikanische Länder hätten zudem auf Bitte der EU Hunderte Schiffe aus ihren Registern gestrichen. Der Verlust der Flagge mache einen Tanker anfälliger für Inspektionen und erschwere die Geschäfte.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.