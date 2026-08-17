Angriffskrieg gegen die Ukraine

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Virginia Mayo)

Sie werde im Herbst die weitreichendste Sanktionsliste seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine vorlegen, sagte Kallas der Zeitung "Die Welt". Sollte sie auch so beschlossen werden, werde sich die Zahl der sanktionierten russischen Personen, Unternehmen und Organisationen um ein Drittel erhöhen. Der Druck müsse verstärkt werden, bis Russland den Krieg und systematischen Terror gegen die Zivilbevölkerung beende. Nach UNO-Angaben war der vergangene Monat der folgenschwerste für die ukrainische Bevölkerung seit Mai 2022. Demnach wurden im Juli bei russischen Angriffen 437 Menschen getötet und über 2.600 Menschen verletzt.

Kiew wehrt sich mit Angriffen unter anderem auf russische Energie-Infrastruktur.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.