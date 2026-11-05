Sie sollen verpflichtet werden, "tierschutzsensible Vorgänge" zu dokumentieren und die Aufzeichnungen den Behörden bereitzustellen. Bundesagrarminister Rainer erklärte bei der Verabschiedung des Entwurfs im Kabinett, wer Tiere auf den letzten Metern ihres Lebens schlecht behandele, müsse dafür geradestehen. Die Kameras seien wie ein Tierschutz-Assistent, führte der CSU-Politiker aus.
Spanien hatte als erstes EU-Land ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Seit 2023 müssen große, seit 2024 auch kleine Schlachthöfe mit Kameras überwacht werden. Kritiker betonten jedoch, dass Quälereien in der Praxis weder gänzlich gestoppt noch lückenlos aufgedeckt würden. Spanische Tierschützer dokumentieren nach wie vor Vergehen. Als Gründe gelten unter anderem Eigenkontrollbestimmungen und zu kurze Löschfristen.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.