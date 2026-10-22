Die Reserve der Provinz Quebec wird voraussichtlich bis Ende Februar 2027 vollständig aufgebraucht sein, wie der Branchenverband mitteilte. Einen Versorgungsengpass erwarte man aber vorerst nicht.
Hauptabnehmer sind die USA. Der Export dorthin ist im Zuge des Zollstreits mit dem Nachbarland zuletzt noch einmal deutlich gestiegen. US-Kunden deckten sich mit Ahornsirup-Vorräten ein, hieß es.
Kanada produziert 75 Prozent des weltweit verfügbaren Ahornsirups. Der weitaus größte Standort ist Quebec. Die strategische Reserve wurde eingerichtet, um angesichts von Ernteschwankungen eine relativ stabile Preis- und Angebotslage gewährleisten zu können.
Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.