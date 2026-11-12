Die russischen Eishockey-Junioren bei der U20-WM im Jahr 2021. Auch diese WM fand in Kanada statt. (Jason Franson / The Canadian Press / Jason Franson)

Diese Regelung gelte auch für Spieler, die bereits über gültige Visa verfügten, erklärte der kanadische Sport-Staatssekretär van Koeverden. Solange Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetze, könne es keine Rückkehr zur Normalität geben. Zuvor hatte bereits Kanadas Premierminister Carney eine Verweigerung von Visa für das russische Team angekündigt.

Russland war nach dem Angriff auf die Ukraine Anfang 2022 von internationalen Eishockey-Wettbewerben ausgeschlossen worden. Der Internationalen Sportgerichtshofs Cas hatte allerdings entschieden, russische Teams international wieder zuzulassen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.