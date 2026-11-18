Sitzung der Knesset nach der Parlamentswahl in Israel (Archivfoto) (picture alliance / Ohad Zwigenberg)

In der Knesset stimmten 66 von 120 Abgeordneten für den früheren Minister Kahana. Er gehört der Mitte-Partei "Jaschar" an. Deren Vorsitzender Eisenkot ist derzeit mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Der von Ministerpräsident Netanjahu unterstützte Kandidat Katz kam auf nur 52 Stimmen.

Kahana erhielt bei seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten auch die Stimmen der arabisch-israelischen Parteien. Mit deren Unterstützung könnte Eisenkot auch eine Mehrheit in der Knesset erreichen. Es gibt in seinem Lager aber Widerstände gegen eine solche Zusammenarbeit.

Bei der Parlamentswahl am 27. Oktober hatten weder das rechtsreligiöse Lager von Ministerpräsident Netanjahu noch das von Eisenkot angeführte Parteienbündnis eine Mehrheit erreicht.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.