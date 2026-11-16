Westafrikanischer Inselstaat

Der amtierende Präsident der Kap Verde und Präsidentschaftskandidat José Maria Neves (AFP/JOSE CORREIA)

Das teilte die Nationale Wahlkommission auf dem westafrikanischen Archipel unter Hinweis auf die vorläufigen Endergebnisse mit. Offiziell soll der Wahlausgang in den kommenden Tagen feststehen. Der 66-jährige Neves galt als Favorit. Seine Hauptkonkurrentin, die 61-jährige Rechtsanwältin und ehemalige Justizministerin Joana Rosa Amado, kam auf rund 31 Prozent der Stimmen. Mit ihr kandidierte erstmals eine Frau für das Amt des Präsidenten der Republik Kap Verde. Amado räumte am ihre Niederlage ein.

Der Inselstaat Kap Verde ist für seine demokratische Stabilität bekannt. Das Land gilt als rühmliche Ausnahme in einer von Unruhen geprägten Region auf dem afrikanischen Kontinent. Die linksgerichtete Partei, die Neves unterstützt hatte, die "Afrikanische Partei für die Unabhängigkeit von Kap Verde" (PAICV) hatte im Mai die Parlamentswahlen auf dem Archipel gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.