Westafrikanischer Inselstaat
Kap-Verde-Präsident Neves wiedergewählt - erste Frau als Kandidatin unterliegt

Der Präsident von Kap Verde, José María Neves, ist im ersten Wahlgang mit fast 64 Prozent der Stimmen für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden.

    Der amtierende Präsident der Kap Verde und Präsidentschaftskandidat José Maria Neves spricht in Praia auf der Insel Santiago zur Presse, nachdem er in einem Wahllokal im Rahmen der kapverdischen Präsidentschaftswahl seine Stimme abgegeben hat.
    Der amtierende Präsident der Kap Verde und Präsidentschaftskandidat José Maria Neves (AFP/JOSE CORREIA)
    Das teilte die Nationale Wahlkommission auf dem westafrikanischen Archipel unter Hinweis auf die vorläufigen Endergebnisse mit. Offiziell soll der Wahlausgang in den kommenden Tagen feststehen. Der 66-jährige Neves galt als Favorit. Seine Hauptkonkurrentin, die 61-jährige Rechtsanwältin und ehemalige Justizministerin Joana Rosa Amado, kam auf rund 31 Prozent der Stimmen. Mit ihr kandidierte erstmals eine Frau für das Amt des Präsidenten der Republik Kap Verde. Amado räumte am ihre Niederlage ein.
    Der Inselstaat Kap Verde ist für seine demokratische Stabilität bekannt. Das Land gilt als rühmliche Ausnahme in einer von Unruhen geprägten Region auf dem afrikanischen Kontinent. Die linksgerichtete Partei, die Neves unterstützt hatte, die "Afrikanische Partei für die Unabhängigkeit von Kap Verde" (PAICV) hatte im Mai die Parlamentswahlen auf dem Archipel gewonnen.
    Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.