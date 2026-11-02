Gefährdeter Karpfenfisch

Die Karausche ist Fisch des Jahres 2027 (picture alliance / imageBROKER / Reinhard Dirscherl)

Die Karausche zählt zur Familie der Karpfenfische. Kennzeichnend sind große Schuppen und eine nach außen gewölbte Rückenflosse. Die Grundfärbung variiert von goldbraun über messingfarben bis oliv, die Bauchseite ist heller abgesetzt. Die Körperlänge beträgt in der Regel 20 bis 35 Zentimeter. Zur Laichzeit zwischen Mai und Juni legt die Karausche Eier in flachen, stark verkrauteten Uferzonen ab, was den Larven und Jungfischen gleichzeitig Deckung und Nahrung bietet. Die Karausche steht auf der Roten Liste der Süßwasserfische und gilt als stark gefährdet.

Der Fisch des Jahres wird seit 2023 in einer öffentlichen Online-Abstimmung gewählt. Unter den 8.200 gültigen Stimmen entfielen 59,1 Prozent auf die Karausche. 24,8 Prozent stimmten für das Flussneunauge, 16,2 Prozent für den Nordseeschnäpel.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.