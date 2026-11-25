Die Kartenzahlung an einem Terminal wird auch in Deutschland populärer. (picture alliance / Shotshop / Monkey Business 2)

Diese Methode habe erstmals seit der Erhebung vergleichbarer Daten vor zehn Jahren Transaktionen mit Geldscheinen und Münzen überholt, teilte die Europäische Zentralbank mit. Auf niedrigem Niveau seien zudem andere digitale Zahlungen wie etwa mit einem Smartphone gestiegen. Laut den Daten folgen inzwischen auch Bundesbürger diesem Trend, der sich insbesondere seit der Pandemie verstärkt habe. Zugleich betonte die EZB die Bedeutung der Wahlfreiheit. Man werde auch künftig die Versorgung mit Bargeld sicherstellen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.