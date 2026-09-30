Sein Land sei bereits einer der wichtigsten Erdöllieferanten für die Bundesrepublik, sagte Präsident Tokajew bei einem Treffen mit Bundeskanzler Merz in Berlin. Merz bekräftigte das deutsche Interesse am kasachischen Öl als Ersatz für die gestoppten russischen Lieferungen. Deutschland suche nach Diversifizierung. Kasachstan sei da ein wichtiger Baustein. Details nannten beide nicht.
Kasachstan ist eine autoritär geführte Republik in Zentralasien.
Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.