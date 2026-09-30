Berlin
Kasachstan will mehr Erdöl an Deutschland liefern - Tokajew bei Merz im Kanzleramt

Kasachstan will mehr Erdöl nach Deutschland liefern.

    Präsident Tokajew und Bundeskanzler Merz stehen nebeneinander an zwei Rednerpulten, hinter ihnen hängen Fahnen.
    Präsident Tokajew und Bundeskanzler Merz beim Empfang. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)
    Sein Land sei bereits einer der wichtigsten Erdöllieferanten für die Bundesrepublik, sagte Präsident Tokajew bei einem Treffen mit Bundeskanzler Merz in Berlin. Merz bekräftigte das deutsche Interesse am kasachischen Öl als Ersatz für die gestoppten russischen Lieferungen. Deutschland suche nach Diversifizierung. Kasachstan sei da ein wichtiger Baustein. Details nannten beide nicht.
    Kasachstan ist eine autoritär geführte Republik in Zentralasien.
    Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.