Sensible Daten abgefragt

In einer Pressemitteilung heißt es, auf dem Display erscheine dabei aufgrund einer technischen Manipulation die Rufnummer einer vertrauenswürdigen Institution, darunter der Patientenservice mit der Nummer 116 117. Die Anrufer gäben sich unter anderem als Ärzte oder als Bereitschaftsdienst aus. Die Kassenärztliche Vereinigung stellte klar, dass Mitarbeitende des Patientenservice zu keinem Zeitpunkt Bank- oder Zahlungsdaten abfragten. Wer solche Anrufe erhalte, solle nicht abnehmen oder sofort wieder auflegen.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.