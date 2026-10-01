Nach Kabinettsbeschluss

Symbolbild zum Thema Pflege-Finanzierung (imago / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Er sagte der "Rheinischen Post", weiter auseinander dürfe die Spreizung der beiden unterschiedlichen Sätze nicht gehen. Verfassungsrechtlich sei man damit bereits in einer bedenklichen Dimension angekommen. Die allgemeine Abgabe zur Pflegeversicherung liegt aktuell bei 3,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen und bei 4,2 Prozent für Kinderlose. Für letztere soll der Satz um weitere 0,3 Punkte angehoben werden. Im Ergebnis würden Kinderlose ab dem kommenden Jahr 4,5 Prozent zahlen.

Das Vorhaben ist Teil eines Pakets, den das schwarz-rote Bundeskabinett gestern nach langen Verhandlungen beschlossen hatte. Ziel ist eine finanzielle Stabilisierung der Pflegeversicherung.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.