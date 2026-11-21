Der Emir von Katar (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Ministerpräsident Wüst empfängt den Emir auf dem Konrad-Adenauer-Flughafen Köln/Bonn. Nach einem Eintrag ins Goldene Buch des Landes NRW sind Beratungen mit Politik und Wirtschaft geplant. Katar will in den kommenden fünf Jahren 15 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das wurde gestern nach Beratungen Tamim bin Hamads mit Bundeskanzler Merz in Berlin mitgeteilt. Das Geld soll demnach vor allem in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Luftfahrt fließen. Zudem wurde eine weitere Zusammenarbeit im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich vereinbart. Der Emir war gestern im Rahmen seines Staatsbesuchs zunächst mit militärischen Ehren von Bundespräsident Steinmeier begrüßt worden. Am Abend gab es ein Staatsbankett zu seinen Ehren in Steinmeiers Amtssitz am Berliner Spreebogen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.