Demnach kann von Schnurbein noch im Laufe des Monats von Brüssel nach Berlin wechseln. Das Bundesinnenministerium, wo das Amt angesiedelt ist, teilte auf Anfrage mit, Minister Dobrindt werde zu gegebener Zeit über die Besetzung entscheiden und diese dem Kabinett vorschlagen.
Der bisherige Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, war Ende August als Botschafter Deutschlands bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nach Paris gewechselt. Übergangsweise bekleidet der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, de Vries, das Amt.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.