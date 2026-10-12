Berichte

Katharina von Schnurbein soll Antisemitismusbeauftragte des Bundes werden

Katharina von Schnurbein soll laut Medienberichten neue Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung werden. Dieses Amt hat von Schnurbein bereits seit 2005 auf europäischer Ebene inne. Wie unter anderem die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, soll die Personalie am Mittwoch vom Bundeskabinett entschieden werden.