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Katharina von Schnurbein soll Antisemitismusbeauftragte des Bundes werden

Katharina von Schnurbein soll laut Medienberichten neue Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung werden. Dieses Amt hat von Schnurbein bereits seit 2005 auf europäischer Ebene inne. Wie unter anderem die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, soll die Personalie am Mittwoch vom Bundeskabinett entschieden werden.

    Berlin: Katharina von Schnurbein, Koordinatorin der Europäischen Kommission für die Bekämpfung des Antisemitismus und die Förderung des jüdischen Lebens, spricht auf einer Pressekonferenz.
    Katharina von Schnurbein soll neue Antisemitismusbeauftragte werden. (John Macdougall / AFP / POOL / dpa)
    Demnach kann von Schnurbein noch im Laufe des Monats von Brüssel nach Berlin wechseln. Das Bundesinnenministerium, wo das Amt angesiedelt ist, teilte auf Anfrage mit, Minister Dobrindt werde zu gegebener Zeit über die Besetzung entscheiden und diese dem Kabinett vorschlagen.
    Der bisherige Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, war Ende August als Botschafter Deutschlands bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nach Paris gewechselt. Übergangsweise bekleidet der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, de Vries, das Amt.
    Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.