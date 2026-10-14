Bundeskabinett

Sie war seit 2015 Koordinatorin der EU-Kommission für Antisemitismusbekämpfung. Innenminister Dobrindt erklärte, man gewinne eine ausgewiesene Expertin.
Schnurbein tritt am 28. Oktober die Nachfolge von Felix Klein an. Klein war 2018 zum ersten Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus berufen worden. Ende August schied er für eine neue Stelle aus dem Amt. Seitdem war der Posten vakant.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.