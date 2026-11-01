Viele Menschen zünden zu Allerheiligen und Allerseelen Grablichter an. (imago / Norbert Neetz)

Vielerorts besuchen Gläubige Gottesdienste sowie die Gräber von Angehörigen und schmücken diese mit Kerzen und Gestecken. Allerheiligen ist in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen ein gesetzlicher Feiertag.

Seit dem frühen Mittelalter gedenken Christen jener Menschen, die wegen ihres vorbildlichen Lebens als Heilige verehrt werden. Auf Allerheiligen folgt am 2. November Allerseelen. Zu diesem Fest erinnern Katholiken an ihre Verstorbenen. Die Bräuche der beiden Tage haben sich im Laufe der Jahrhunderte miteinander vermischt. Auch weil nur Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag ist, finden die Friedhofsbesuche häufig bereits an diesem Tag statt.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.