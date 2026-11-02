Viele Menschen zünden zu Allerheiligen und Allerseelen Grablichter an. (imago / Norbert Neetz)

Dabei gedenken sie jener Menschen, die wegen ihres vorbildlichen Lebens als Heilige verehrt werden. Vielerorts besuchten Gläubige Gottesdienste und schmückten die Gräber von Angehörigen mit Kerzen und Gestecken. Heute folgt Allerseelen. Zu diesem Fest erinnern die Katholiken an ihre Verstorbenen.

Die Bräuche der beiden aufeinanderfolgenden Tage haben sich im Laufe der Jahrhunderte vermischt. Allerheiligen ist in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, im Saarland und Nordrhein-Westfalen ein gesetzlicher Feiertag.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.