Das Kehlsteinhaus ist heute ein Berggasthof. (Jason Tschepljakow / dpa / Jason Tschepljakow)

Webcam-Bilder vom Gipfel zeigen ein qualmendes, verkohltes Gebäude. Die Löscharbeiten werden nach Angaben der Feuerwehr in Berchtesgaden fortgesetzt. Das Gebiet wurde abgesperrt. Die Polizei hält Brandstiftung als Ursache für möglich. Eine verdächtige Person sei festgenommen worden. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen.

Das Kehlsteinhaus auf rund 1.800 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Früher war es Teil des für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareals Obersalzberg der nationalsozialistischen Führung um Adolf Hitler.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.