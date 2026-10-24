Als Ursache wird Brandstiftung vermutet, ein Verdächtiger wurde festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Traunstein ist der Mann psychisch krank.
Das Kehlsteinhaus war in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten als Teil des von Adolf Hitler genutzten Komplexes am Obersalzberg erbaut worden und wird inzwischen als frei zugängliche Berggaststätte genutzt.
Das Gebäude soll nach den Worten von Bayerns Innenminister Herrmann wieder aufgebaut werden.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.