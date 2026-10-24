Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, brennt dort das sogenannte Kehlsteinhaus. Die Löschmaßnahmen liefen auf Hochtouren, hieß es. Der Grund für das Feuer ist noch unklar. Von Verletzten werde derzeit nicht ausgegangen, hieß es weiter.
Das Gebäude auf 1.834 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Früher war es Teil des abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareals Obersalzberg der nationalsozialistischen Führung.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.