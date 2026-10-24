Bayern
Kehlsteinhaus auf dem Obersalzberg in Berchtesgaden brennt

Auf dem Gelände des ehemaligen NS-Regierungszentrums Obersalzberg ist ein Feuer ausgebrochen.

    Blick auf das Gebäude aus Steinen mit einem Vorhof, der von einem Lattenzaun begrenzt ist. Es sind mehrere Schneewehen zu sehen.
    Das Kehlsteinhaus am Obersalzberg - Archivbild aus dem Jahr 2021. (dpa / Kilian Pfeiffer)
    Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, brennt dort das sogenannte Kehlsteinhaus. Die Löschmaßnahmen liefen auf Hochtouren, hieß es. Der Grund für das Feuer ist noch unklar. Von Verletzten werde derzeit nicht ausgegangen, hieß es weiter.
    Das Gebäude auf 1.834 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Früher war es Teil des abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareals Obersalzberg der nationalsozialistischen Führung.
    Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.