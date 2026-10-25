Stimmabgabe eines Wählers in einem Wahllokal in Bratislava. (Dano Veselský / TASR / dpa)

Die Wahlkommission veröffentlichte in der Hauptstadt Bratislava die inoffiziellen Endergebnisse. Demnach wurden die meisten Amtsinhaber von den Wählern bestätigt. So wurden alle acht Regionspräsidenten wiedergewählt - zwei aus dem Lager der regierenden Parteien unter dem linkspopulistischen Ministerpräsidenten Fico, insgesamt vier der liberalen und konservativen Oppositionsparteien sowie zwei unabhängige Amtsinhaber. In Bratislava wurde Bürgermeister Vallo von den Liberalen mit deutlicher Mehrheit im Amt bestätigt.

Zur Stimmabgabe aufgerufen waren rund 4,4 Millionen Bürger. Die Abstimmung galt als wichtiger Stimmungstest vor der Parlamentswahl in etwa einem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.