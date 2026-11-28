Die BSW-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali und Fabio De Masi bei der Abstimmung auf dem Parteitag. (dpa / Katharina Kausche)

Fast die Hälfte der Unterzeichner kommt aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Auch der BSW-Mitbegründer und bayerische Ko-Landesvorsitzende Ernst sowie der sächsische Landtagsabgeordnete Rudolph kündigten ihren Austritt an.

Zuvor hatte eine Mehrheit der rund 600 Delegierten in Dresden gegen einen Antrag mehrerer BSW-Gründungsmitglieder gestimmt. Diese hatten gefordert, mit der AfD in keiner Weise zusammenzuarbeiten. - Der Ko-Bundesvorsitzende De Masi und die Parteigründerin Wagenknecht hatten dagegen vor der Abstimmung für den sogenannten "Magdeburger Weg" geworben. Damit ist der Kurs des BSW in Sachsen-Anhalt gemeint, das in Sachfragen mit der AfD zusammenarbeitet, eine engere Kooperation aber ausschließt.

Die Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees, Umlauf, warnte vor einer Annäherung. Die Auschwitz-Überlebende sagte, die Selbstverständlichkeit, mit der BSW-Politiker in Sachsen-Anhalt rassistische Unflätigkeiten der AfD tolerierten, ermutige Rassisten und Antisemiten in Deutschland.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.