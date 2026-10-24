Die Ebola-Epidemie macht auch vor Kenia nicht Halt. Im Bild: Ein Labor, das Ebola-Schnelltests durchführt. (Sebastien Kitsa Musayi / AP / dpa)

Eine mit dem Virus infizierte Frau sei gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Nairobi mit. Es handele sich um ein enges Familienmitglied des ersten an Ebola verstorbenen Patienten und habe sich seit dem 13. Oktober in Quarantäne befunden. Insgesamt wurden in Kenia bislang nach Behördenangaben neun Infektionen bestätigt. Nigeria hatte in dieser Woche den ersten Ebola-Fall gemeldet. In Uganda wurde die Epidemie im August für beendet erklärt.

Die derzeitige Epidemie war Mitte Mai in der Demokratischen Republik Kongo offiziell festgestellt worden. In dem Land sind inzwischen mehr als 9.000 Fälle gemeldet worden. Rund 4.400 Menschen starben.

Ebola wird durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten Infizierter übertragen. Die Krankheit führt zu Fieber bis hin zu inneren Blutungen und Organversagen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.