Größter deutscher Flughafen

Offenbar Kerosin-Engpass am Flughafen Frankfurt (Archivbild) (picture alliance / SNS / Steven Mohr)

Dazu gehört, dass Flugzeuge auf ausgewählten Verbindungen bereits vor dem Abflug nach Frankfurt zusätzlich betankt werden. Mit Flugausfällen sei deshalb derzeit nicht zu rechnen, teilte die Airline mit.

Hintergrund der angespannten Versorgungslage ist laut Lufthansa unter anderem eine reduzierte Kapazität der Pipeline-Anbindung. Diese wird laut Flughafenbetreiber Fraport derzeit gewartet. Es entstehe dadurch aber kein Engpass. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung könnte die Versorgung durch den niedrigen Rheinpegel eingeschränkt sein, da Tankschiffe derzeit weniger Ladung transportieren können.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.