Turn-WM in Rotterdam

Die Deutsche Helen Kevric nach dem Gewinn der Silbermedaille am Stufenbarren im Gerätefinale. (Francisco Seco / AP / dpa / Francisco Seco)

Der Erfolg rückte zugleich die weiterhin ungeklärte Trainersituation Kevrics in den Fokus. Seit den Missbrauchsvorwürfen am Kunst-Turn-Zentrum Stuttgart Ende 2024 ist Kevric offiziell ohne Heimtrainer. Eine dauerhafte Lösung gibt es bislang nicht. Frauen-Bundestrainer Gerben Wiersma betonte nach den Titelkämpfen, die Turnerin benötige langfristig einen Vollzeittrainer. Der Verband arbeitet nach eigenen Angaben an einer tragfähigen Lösung.

Männer-Team bleibt hinter Erwartungen zurück

Sportlich enttäuschten vor allem die Männer bei der WM. Mit Rang 15 im Team-Wettbewerb verpasste die Mannschaft deutlich die eigenen Erwartungen. Männer-Bundestrainer Jens Milbradt und DTB-Sportdirektor Thomas Gutekunst forderten mit Blick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles eine klare Leistungssteigerung. Als Lichtblick bei den Männern galt der 14. Platz von Timo Eder im Mehrkampf.

Besser fiel die Bilanz bei den Frauen aus. Das Team belegte trotz der Ausfälle der verletzten Leistungsträgerinnen Pauline Schäfer-Betz und Silja Stöhr den zehnten Platz. Große Hoffnungen setzt der Verband dabei weiterhin auf Kevric. Die Olympia-Achte soll im kommenden Jahr wieder im Mehrkampf antreten und eine zentrale Rolle auf dem Weg zu den Spielen in Los Angeles übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.