Die Bundesregierung will eine Abgabe für KI-Anbieter einführen (Archivbild). (IMAGO / Christian Ohde / IMAGO / Christian Ohde)

Das geht aus einer Stellungnahme zum Urheberrecht hervor, über die die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Dabei geht es darum, dass Künstliche Intelligenz Texte, Musik und Videos erzeugt, die mit den Werken von Menschen konkurrieren. Es müsse einen fairen Anteil an der Wertschöpfung geben. Bisher wurde vor allem darüber diskutiert, unter welchen Bedingungen Firmen urheberrechtlich geschützte Inhalte zum Training von KI-Systemen nutzen dürfen.

Ein weiteres Problem sieht die Bundesregierung laut dpa darin, dass KI-Systeme aktuelle Medieninhalte im Internet suchen, auswerten und in eigenen Antworten zusammenfassen. Dadurch gingen den Medienunternehmen Besucher auf ihren Internetseiten und damit Werbe- und Abo-Einnahmen verloren. Man müsse sicherstellen, dass Medienanbieter im Zeitalter generativer KI wirtschaftlich überlebensfähig bleiben und dass Medienpluralismus sowie Meinungsvielfalt erhalten werden.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.