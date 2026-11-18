Mathematiker treiben wegen KI Existenzängste um. (imago images/MiS/Marcel Mück/ M.i.S. via www.imago-images.de)

Wenn KI-Systeme immer mehr schwierige Probleme in kurzer Zeit lösten, drohe ein zentraler Teil der mathematischen Kultur verloren zu gehen. Viele Mathematiker empfänden eine "ungeheure Trauer". Das Fach lebe nicht nur von Ergebnissen, sondern vom oft jahrelangen gemeinsamen Ringen um Lösungen. Forschende diskutierten miteinander, stellten Fragen, gingen spazieren oder stünden gemeinsam an der Tafel. Gerade diese Zusammenarbeit schaffe Sinn, Freude und persönliche Bindungen.

Junge Wissenschaftler besonders betroffen

Besonders betroffen seien junge Wissenschaftler, die traditionell an offenen Problemen wüchsen und sich einen Namen machen könnten. In der Mathematik gehe es nicht nur darum, Antworten zu finden, sondern sie gemeinsam zu verstehen. Auch wenn die KI bald "in jeder Hinsicht" besser Mathematik betreiben könne, würde Strogatz jungen Menschen dennoch dazu raten, das Fach zu studieren – selbst wenn die Zukunft ungewiss sei. Er verwies auf den Schulunterricht: Man brauche junge Menschen, die ihre eigenen menschlichen Qualitäten in die Mathematik einbrächten. Diese Qualitäten könnten im Zeitalter der KI wichtiger denn je werden.

Strogatz gilt inzwischen als eine der wichtigsten Stimmen einer Mathematik, die sich angesichts immer leistungsfähigerer KI-Systeme mit der Frage beschäftigt, welche Rolle Menschen künftig noch in ihrem eigenen Fach spielen werden. Nach eigenen Angaben errichten ihn inzwischen Hunderte Zuschriften von Studenten, Kollegen und anderen.

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Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.