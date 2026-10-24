Oppositionspartei in der Kritik

Begoña Gómez und ihr Ehemann, der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez. (IMAGO / Europa Press / IMAGO / Jesús Hellín )

Die Oppositionspartei PP hatte Videos veröffentlicht, in denen zu sehen ist, wie ein KI-generiertes Abbild der Ehefrau von Ministerpräsident Sánchez', Begoña Gómez, scheinbar gesteht, sie habe ihre Professur nur durch ihren Mann erhalten. Gegen Gómez läuft aktuell ein Gerichtsverfahren, unter anderem wegen Korruption. Sie bestreitet die Vorwürfe.

Die Deepfakes zeigen auch andere Politiker und Anhänger von Sánchez' Partei PSOE. Alle Videos sind als KI-generiert markiert, der Hinweis ist allerdings sehr klein. Die Betroffenen wollen sich mit einer Klage wehren.

In Spanien hatte es zuletzt wochenlange Protesten gegen die Wohnungsnot gegeben. Ministerpräsident Sánchez rief nach einer gescheiterten Gesetzesinitiative Neuwahlen am 29. November aus.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.