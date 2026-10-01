Der Firma Transluce zufolge erinnert die Vorgehensweise an die beobachtete Aktivität von Agenten der KI-Firma OpenAI. Eindeutig zuzuordnen sei sie jedoch nicht, hieß es. Die Washington Post berichtete, der Hack sei nicht erfolgreich gewesen. OpenAI erklärte, der Firma seien Berichte bekannt, nach denen KI-Modelle versucht hätten, an öffentliche Informationen von der kanadischen Regierungswebsite zu gelangen. Der Fall werde untersucht.
Vor drei Tagen hatte OpenAI bereits eine Entschuldigung veröffentlicht, weil eine Künstliche Intelligenz sich in ein australisches Regierungsportal gehackt hatte. Man arbeite daran, es künftig besser zu machen und das Vertrauen der Australier zurückzugewinnen.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.