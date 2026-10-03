Tiere

KI "übersetzt" Brummen von Elefanten

Elefanten tröten nicht nur, sie brummen auch. Sie brummen mal einzeln und mal im Chor. Ein US-Forschungsteam hat die Klänge von afrikanischen Elefanten mithilfe von KI analysiert und herausgefunden: Die Brumm-Chöre sind ein soziales Gruppensignal. Es hilft den Tieren, sich abzustimmen. Und sie gleichen ihre Stimmen dabei auch an.