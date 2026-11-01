Halloween findet immer am Vorabend zu Allerheiligen statt. (imago images / YAY Images / via www.imago-images.de)

Polizeien, Verkehrswachten und ADAC hatten an Autofahrer appelliert, insbesondere in Wohngebieten und an unübersichtlichen Stellen vorsichtig zu fahren.

Mit der Frage "Süßes oder Saures?" verlangen Kinder an Haustüren Süßigkeiten. Für den Fall der Verweigerung werden meist harmlose Streiche angedroht. Popularisiert wurde dieser Brauch in den USA, seine Wurzeln reichen jedoch auf ältere europäische Traditionen zurück. Halloween findet am Vorabend des christlichen Hochfests Allerheiligen statt. Der Name ist eine Kurzform der englischen Bezeichnung "All Hallows’ Eve" ("Vorabend von Allerheiligen"). Die Ursprünge werden vielfach den Kelten in Irland und ihrem Samhain-Fest zugeschrieben. Nach verbreiteter Auffassung glaubten die Kelten, dass in dieser Nacht die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten durchlässig werde. Feuer, Masken und Verkleidungen sollten böse Geister abwehren. Historiker weisen allerdings darauf hin, dass die Quellenlage unsicher und Halloween letztendlich aus einem Zusammenspiel keltischer und christlicher Traditionen entstanden ist.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.