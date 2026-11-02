Prozessauftakt am Landgericht Potsdam gegen Kinderarzt. (picture alliance/dpa/Jens Kalaene)

Dem Mediziner werden 130 Fälle zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft geht von mehr als 70 Betroffenen im Alter zwischen 2 und 20 Jahren aus. Der Kinderarzt aus dem Havelland in Brandenburg soll das Behandlungsverhältnis ausgenutzt haben. Einen Großteil der Taten habe er während seines Dienstes im Krankenhaus verübt, hieß es. Das Gericht rechnet zum Prozessauftakt mit einem großen Andrang im Verhandlungssaal. Sicherheitskontrollen sind vorgesehen. Der Verteidiger des Angeklagten, kündigte für den Prozessbeginn eine Erklärung an.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.