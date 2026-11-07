Kakadu, das Programm für Kinder, ist von der Kinderjury der Kindernothilfe ausgezeichnet worden. (Deutschlandfunk / kakadu.de)

Die zehnköpfige Kinderjury begründete ihre Wahl damit, dass der "Kakadu"-Beitrag ein oft wenig beachtetes Kinderrecht deutlich mache. Alle Kinder hätten das Recht auf Sicherheit - egal, wo sie herkämen oder wie sie lebten, hieß es.

Der NDR-Beitrag "Bilder in pädokriminellen Foren - Warum löscht sie niemand?" erhielt den ersten Preis in der Kategorie "Story on Stage". Die Reportage über Kindesmissbrauch im Netz sei "ein Meisterwerk des investigativen Journalismus", erklärte die Schauspielerin Valerie Niehaus in ihrer Laudatio. Sie zeige nicht nur das Versagen der Behörden, sondern auch, dass Kinderschutz möglich sei, wenn man nur wolle.

Beide Preise sind mit je 5.000 Euro dotiert. Die Preisgelder werden von Partnern der Kindernothilfe zur Verfügung gestellt.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.