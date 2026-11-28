Zum ersten Advent starten die Kirchlichen Hilfswerke ihre Spendenaktionen zur Weihnachtszeit. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Die evangelische Hilfsorganisation "Brot für die Welt" richtet dabei den Blick auf die Wasser- und Klimakrise, vor allem im afrikanischen Land Simbabwe. Das katholische Hilfswerk Adveniat stellt die Situation von gewaltbetroffenen Frauen in Lateinamerika und der Karibik ins Zentrum.

Zum Start der Spendenaktion von "Brot für die Welt" wird heute früh ein Gottesdienst aus Berlin übertragen. Der Eröffnungsgottesdienst der Adveniat-Aktion wird im bayerischen Holzkirchen gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.