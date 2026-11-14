Kritik an "1Live"

Das Produzententeam Kitschkrieg (Archivbild) (Imago / photopress müller)

Kitschkrieg verwies in einem Social-Media-Beitrag auf eine bereits bestehende Regelung in Frankreich. Die Gruppe kritisierte zudem den WDR-Sender 1Live für dessen internationale Musikauswahl. In einer Stellungnahme wies 1Live den Vorwurf, die deutsche Szene zu vernachlässigen. Eine Quote für deutschsprachige Musik würde zudem deutsche Künstlerinnen und Künstler benachteiligen, die auf anderen Sprachen singen. 1Live ist der reichweitenstärkste Radiosender für jüngeres Publikum in Deutschland.

Kitschkrieg hatte in diesem Jahr mit dem Lied "Gut Genug" gemeinsam mit der Gruppe Blumengarten und der Sängerin Shirin David vor allem in Sozialen Netzwerken Bekanntheit erlangt.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.