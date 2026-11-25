Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Nach den härtesten Warnstreiks seit vielen Jahren treffen sich die Verhandlungsgruppen von Arbeitgebern und IG Metall ab dem Mittag in Mannheim. Ziel ist ein Pilotabschluss, der dann für 3,7 Millionen Beschäftigte in deutschen Kernindustrien wie Auto, Metall, Elektro und Maschinenbau übernommen werden könnte.

Bislang liegen die Vorstellungen von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite noch weit auseinander, etwa bei den Forderungen nach mehr Geld oder bei der Laufzeit. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber bieten unter anderem eine Einmalzahlung an.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.