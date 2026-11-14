"Zahlt eure Klimaschulden": Fridays for Future vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. (picture alliance / dpa / Sven Kaeuler)

Bundesweit seien mehrere Zehntausend Menschen einem Aufruf zum "Klimastreik" gefolgt, erklärten die Organisatoren. Die Demonstranten forderten unter anderem, Industriestaaten sollten mehr Geld für Entwicklungsländer bereitstellen, damit sich diese an die Folgen des Klimawandels anpassen könnten. Deutschland habe eine historische Verantwortung, seine Klima-Schulden zu begleichen und sich für einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einzusetzen, hieß es.

Aktivisten von Fridays for Future demonstrierten auch auf dem Gelände der UNO-Klimakonferenz für mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung. Die COP31 findet derzeit im türkischen Antalya statt.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.