Folgen des El Niño 2023/24: Ein Landwirt begutachtet seinen vertrockneten Mais nahe Harare. (IMAGO / Xinhua / Shaun Jusa)

Dürre und erhöhte Temperaturen gefährdeten vielerorts die landwirtschaftliche Hauptsaison, heißt es in einem zusammen mit der UNO-Organisation für Lebensmittel und Landwirtschaft FAO erstellten Report. Demnach wird prognostiziert, dass bis März mehrere Millionen Menschen in Simbabwe, Malawi und Mosambik von schwerer akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sein werden. Ähnliche Zahlen nennen die Organisationen für Länder Mittelamerikas. Dort sei die erste Anbauperiode des Jahres die trockenste seit vier Jahrzehnten gewesen. In vielen Gebieten beliefen sich die Ernteverluste auf mehr als 75 Prozent.

Vertreter von Welternährungsprogramm und FAO fordern ein frühzeitiges Handeln. Das Klimaphänomen El Niño löst in unregelmäßigen Abständen immer wieder extreme Wetterereignisse in verschiedenen Weltregionen aus, die zu Missernten und Hungerkrisen führen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.