Tagung von Weltbank und IWF

Der SPD-Politiker sagte am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Bangkok, auch dort werde anerkannt, dass die Bundesrepublik in puncto Wirtschaftswachstum zurück sei. Haupttreiber sei das Sondervermögen für Investitionen des Bundes in die Infrastruktur, betonte Klingbeil. Dieser Impuls müsse nun genutzt werden.
Der IWF hat seine Konjunkturprognose für Deutschland für dieses Jahr gerade auf 1,3 Prozent von zuvor 0,7 Prozent angehoben. Für kommendes Jahr rechnen die Ökonomen nun mit einem Plus des Wirtschaftswachstums von 1,1 Prozent .
Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.