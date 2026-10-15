Tagung von Weltbank und IWF
Klingbeil: Wachstums-Impuls in Deutschland jetzt nutzen

Bundesfinanzminister Klingbeil setzt nach ersten positiven Anzeichen auf eine weitere Stärkung der Konjunktur in Deutschland.

    Bangkok: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) spricht im Rahmen der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) während eines Statements.
    Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Bangkok (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)
    Der SPD-Politiker sagte am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Bangkok, auch dort werde anerkannt, dass die Bundesrepublik in puncto Wirtschaftswachstum zurück sei. Haupttreiber sei das Sondervermögen für Investitionen des Bundes in die Infrastruktur, betonte Klingbeil. Dieser Impuls müsse nun genutzt werden.
    Der IWF hat seine Konjunkturprognose für Deutschland für dieses Jahr gerade auf 1,3 Prozent von zuvor 0,7 Prozent angehoben. Für kommendes Jahr rechnen die Ökonomen nun mit einem Plus des Wirtschaftswachstums von 1,1 Prozent .
    Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.