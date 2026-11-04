Deutsche Krankenhausgesellschaft

Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG) (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Dem Thema sei bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, in Berlin. Man werde zusammen ein neues Leitbild erarbeiten. Ziel sei eine Arbeitskultur, in der Respekt selbstverständlich sei. Die Themen müssten über die Leitung der jeweiligen Krankenhäuser in die Belegschaft hineingetragen werden. Es müsse genau geregelt werden, wie Vorfälle gemeldet werden könnten und was daraus folge, erklärte Gaß.

An einer Umfrage der Gewerkschaft Marburger Bund hatten sich mehr als 9.000 Ärztinnen und Ärzte beteiligt. 49 Prozent haben demnach Machtmissbrauch erlebt. Zum Großteil ging dieser von ärztlichen Vorgesetzten aus. Von sexueller Belästigung berichteten 13 Prozent, die meisten von ihnen waren Frauen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.