Schäden nach russischem Luftangriff auf Kiew (Archivbild) (AFP / HANDOUT)

Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden bei den Attacken die Nord- und die Südbrücke über den Fluss Dnipro getroffen. In Kiew sei die Luftabwehr im Einsatz. Anwohner berichteten von mehreren Explosionen. Auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim meldete der von Moskau eingesetzte Gouverneur später einen ukrainischen Angriff auf die Brücke ⁠über die ‌Straße von Kertsch. Der Verkehr sei ausgesetzt worden. Demnach war es bereits der zweite Angriff dieser ‌Art.

Derweil kenterte vor der bulgarischen Schwarzmeerküste ein Frachter mit für Ägypten bestimmten Weizen. Nach Angaben der Crew wurde das Schiff von zwei Seedrohnen getroffen. Dort verläuft eine für den ukrainischen Export wichtige Handelsroute.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.