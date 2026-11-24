Bundestagpräsidentin Julia Klöckner im Parlament (Archivbild). (Elisa Schu / dpa / Elisa Schu)

Sie forderte die Betreiber von Online-Plattformen zu schnellerem Eingreifen auf. Die CDU-Politikerin schrieb in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung, Hassnachrichten, Drohungen und sexualisierte Fake-Bilder müssten innerhalb von Stunden gelöscht werden. Klöckner verwies darauf, dass sich immer mehr Frauen aus der Öffentlichkeit zurückzögen, sich nicht mehr im Internet äußerten oder darauf verzichteten, für politische Ämter zu kandidieren. Wenn Frauen verstummten, sei das ein gesellschaftliches Problem.

Die Bundesregierung stellt am Vormittag die jüngsten Zahlen zu Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vor.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.