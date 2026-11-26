Bundestagspräsidentin Julia Klöckner im Parlament. (dpa / picture alliance / Andreas Gora)

Klöckner sagte dem Internet-Portal "The Pioneer", sie habe die Parlamentsverwaltung gebeten, zu überprüfen, wie man sanktionieren könne. Die CDU-Politikerin Klöckner nannte die Aktion einen "Tiefpunkt", der nicht folgenlos bleiben dürfe. Sie sei da keine Schiedsrichterin der Meinungen, sondern des Umgangs. Zuvor hatte Klöckner bereits angekündigt, den Vorfall im Ältestenrat des Bundestags zu erörtern.

Die Linken-Politikerinnen Becker und Mazzi hatten sich bei einer Bundestags-Veranstaltung mit dem früheren Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, Barnea, kurzzeitig vor die Tür eines Sitzungssaals gesetzt. Barnea wird eine maßgebliche Rolle bei dem Pager-Angriff auf die Terror-Miliz Hisbollah im September 2024 im Libanon zugesprochen. Damals waren gleichzeitig tausende tragbare Funkempfänger und Walkie-Talkies explodiert. Dutzende Menschen wurden getötet und Tausende verletzt.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.